Лубинец объяснил, для чего нужно создавать военные комендатуры на Курщине

Украина может создать военные комендатуры в Курской области, "поскольку это понадобится для оказания гуманитарной помощи местным жителям", рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

Он напомнил, что на совещании 14 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.

«(Это обсуждали – ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры» , – отметил Лубинец.

Он рассказал, что «появятся военные комендатуры или нет – будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права».

Военная комендатура – это орган, действующий в определенном регионе или зоне и отвечающий за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

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