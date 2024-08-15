СМИ: Израиль добился всего, чего мог в военном отношении в Газе

По словам высокопоставленных американских чиновников, Израиль добился всего, чего мог добиться в военном отношении в Газе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

В то время, как администрация Байдена стремиться возобновить переговоры о прекращении огня, все большее число должностных лиц органов нацбезопасности в правительстве заявляют, что продолжающиеся бомбардировки Израилем Газы лишь увеличивают риски для мирного населения, а вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС уменьшилась. Более того, израильские военные серьезно отбросили ХАМАС, но никогда не смогут полностью уничтожить эту группировку.

Как пишет NYT, во многих отношениях военная операция Израиля нанесла гораздо большой ущерб террористической организации ХАМАС, чем предсказывали официальные лица США, когда война началась в октябре.

По их словам, теперь израильские силы могут свободно перемещаться по всей Газе, а ХАМАС истекает кровью и получает повреждения.

В частности, Израиль разрушил или захватил важнейшие пути поставок из Египта в Газу. В прошлом месяце согласно заявлению израильских военных, около 14 тысяч бойцов в Газе убиты или захвачены. Кроме они уничтожили половину руководства "Бригад Кассама", военного крыла ХАМАС, включая главных лидеров Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссу.

Но несмотря на это, по словам нынешних и бывших американских и израильских чиновников, одна из главных оставшихся целей Израиля - возвращение примерно 115 живых и мертвых заложников, которые все еще удерживаются в Газе после захвата в ходе атак ХАМАС 7 октября. Они отмечают, что данная цель не может быть достигнута военным путем.

Напомним, что согласно словам члена политбюро ХАМАС Усама Хамдана, группировка теряет веру в способность США выступить посредником в переговорах о прекращении огня в Газе.

Ранее сообщалось, что несмотря на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, новый глава группировки Яхья Синвар через посредников сообщил Израилю о желании провести переговоры для прекращения огня.