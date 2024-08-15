Россияне ударили дронами по Киевщине: в ОВА рассказали, есть ли разрушения

Российские военные ночью 15 августа атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, воздушная тревога звучала трижды, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"В очередной раз враг атаковал Киевщину ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели" , — рассказал он.

По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было, обломки падали за пределами населенных пунктов.

Как сообщалось, ночью ПВО сбило 29 "шахедов".