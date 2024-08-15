Ночная атака "шахедов": на Черкасщине есть повреждения на предприятии

Бойцы противовоздушной обороны ночью сбили 5 "шахедов" в небе над Черкасской областью, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.

"Тревожными оказались ночь и утро в области. Враг снова устроил террор с воздуха. Нашей ПВО в общей сложности уничтожено 5 "шахедов" противника" , — рассказал он.

По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

"В то же время в результате падения обломков повреждены окна на одном из частных предприятий. Обследование территории продолжается" , — добавил Табурец.

Как сообщалось, российская армия в ночь на 15 августа атаковала дронами Киевскую область.