У Зеленского назвали цели операции украинских войск в Курской области

В приграничных регионах России, включая Курскую область, украинцы решают исключительно задачи, связанные с обеспечением безопасности. Украина не заинтересована в оккупации этих территорий, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в X.

В то же время Подоляк отметил, что Украина заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, вытеснении остатков российских войск за линии, которые позволяют наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории.

Также советник главы ОП назвал цель формирования пояса безопасности вокруг границ Украины и уничтожения военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники).

В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина и Россия ведут разные войны, имеющие четкие юридические определения.

"Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирных жителей и оккупации ее территории, являющейся безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, являющегося ее безусловным правом", - отметил он.

Операция в Курской области

Напомним, в приграничных районах Курской области украинские Силы обороны проводят операцию, которая продолжается уже больше недели. Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские силы смогли продвинуться на 40 квадратных километров и взять под контроль 74 населенных пункта Курской области.

Следует отметить, что страны-союзники, комментируя прорыв украинской армии в Курскую область, поддержали такие действия, назвав это правом Украины в защите против российской агрессии.

В частности, сегодня стало известно, что украинские войска при прорыве используют британские танки.

При этом операция украинских военных продолжается. Сегодня стало известно, что бойцам СБУ удалось взять в плен сразу 102 российских солдат, среди них - кадыровские воины из подразделения "Ахмат".

Украинцы продолжают уверенно завоевывать новые населенные пункты, поэтому у военного и политического руководства РФ возникла тотальная паника. Так, в ночь на 10 августа, сразу в трех регионах РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях, которые расположены у границ с Украиной.

Что касается отдельно Белгородской области, то там сегодня МЧС РФ объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.