ОТГ "Харьков": Оккупанты перешли на проводную связь из-за РЭБ ВСУ

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько эффективны, что российские оккупанты на севере Харьковской области вынуждены пытаться установить проводную связь для координирования своих действий, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска на Харьковском направлении действуют малыми штурмовыми группами численностью до мотострелкового отделения.

"Эти группы проходят первичную подготовку, постоянно переформировываются для того, чтобы осуществлять какие-то активные действия. Они имеют соответствующее стрелковое вооружение, имеют определенную защиту, средства РЭБ. Они пытаются прорваться вперед, закрепиться на захваченных рубежах и постепенно продвигаться дальше" , - заявил Саранцев.

Он добавил, что из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены тянуть с собой катушки с проводами, пытаясь наладить коммуникацию.

"Соответственно у противника остается единственный способ для того, чтобы налаживать связь между подразделениями, которые выполняют боевые задачи, они пытаются протягивать проводную связь. Продвигаясь на разных направлениях они тянут с собой катушки с проводами и пытаются таким образом наладить связь и координировать деятельность атакующих подразделений именно таким образом" , - рассказал военный.

По его словам, проводная связь оккупантов оказывается неэффективной во время интенсивных обстрелов, и украинские военные быстро уничтожают или критически повреждают эти линии.

Напомним, в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы четвертой дивизии, пытаясь улучшить логистическое обеспечение и установить систему связи.

Кроме того, в Волчанске продолжаются интенсивные штурмовые действия, сосредоточенные в районе многоэтажек. Россияне активно создают новые эвакуационные точки для своего личного состава.

На Харьковском направлении российские захватчики не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, осуществляя интенсивные обстрелы позиций наших защитников на всех активных участках фронта.