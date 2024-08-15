В Николаеве случился масштабный пожар на асфальтном заводе

Над Николаевом сегодня, 15 августа, поднялся густой дым. Причиной является пожар на территории асфальтного завода.﻿ Со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича, Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook и "НикВести", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как рассказал городской глава, пожар начался в микрорайоне Великая Корениха. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая.

При этом в ГСЧС уточнили, что горят автомобильные шины и сухая трава ориентировочной площадью 4 га. Тушение пожара продолжается.

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Спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк в комментарии "Никвести" рассказала, что по предварительной информации, пожар начался на территории асфальтного завода.