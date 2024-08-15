В Николаеве случился масштабный пожар на асфальтном заводе
Над Николаевом сегодня, 15 августа, поднялся густой дым. Причиной является пожар на территории асфальтного завода. Со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича, Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook и "НикВести", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Как рассказал городской глава, пожар начался в микрорайоне Великая Корениха. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая.
При этом в ГСЧС уточнили, что горят автомобильные шины и сухая трава ориентировочной площадью 4 га. Тушение пожара продолжается.
Спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк в комментарии "Никвести" рассказала, что по предварительной информации, пожар начался на территории асфальтного завода.