Буданов озвучил приоритеты при обмене пленных

Приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело ранены женщины и все, кто защищал "Азовсталь", заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Со ссылкой на его выступление на брифинге по результатам Ставки верховного главнокомандующего, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Буданов, были согласованы соответствующие действия и принцип работы штаба по обмену пленными. В частности, Украина будет пытаться возвращать всех тяжело раненых и тяжело больных, всех женщин и всех, кто находится в плену долгий срок.

"Чем дольше он находится в плену, тем больше мы будем заниматься, чтобы вернуть такого человека" , - сказал глава ГУР.

Также особое внимание будет уделено тем, кто защищал "Азовсталь" и попал в плен.

"Вопросу возвращения всех кто там был уделяем особое внимание" , - отметил Буданов.

Кроме этого, Украина будет прилагать усилия для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену как с начала масштабного вторжения, так и до того.