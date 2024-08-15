Оккупанты убили трех человек на Донетчине - ОВА

В результате артиллерийских обстрелов в четверг, 15 августа, погибли три человека в Донецкой области. Со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина, сообщает Новое время.

По его данным, в Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом.

В этом населенном пункте также три человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе. Все раненые доставлены в больницу.

Филашкин добавил, что два человека погибли в Верхнекаменском Звановской общины.

«Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии — убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину» , — отметил он.

Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться.