Эстония никогда не ограничивала Украину в использовании своего оружия - глава МИД

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что операция ВСУ на территории Курской области РФ является частью самообороны Украины, и Эстония продолжает внимательно следить за событиями. Об этом говорится на сайте МИД страны, сообщает Новое время.

«Украина имеет право защищать себя и наносить удары по законным военным объектам на территории России. Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений по использованию предоставленной нами военной помощи» , — отметил Цахкна.

Он также напомнил, что именно Россия начала агрессию против Украины, и война завершится только тогда, когда Россия полностью выведет свои войска со всей территории Украины и прекратит боевые действия.

Министр подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает Украину в ее усилиях вытеснить агрессора со своей земли и победить в войне, поэтому «внимательно следит за событиями в Курской области».