Зеленский подал законопроект о статусе военных, воюющих на территории РФ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому украинские военные, воюющие на территории России, будут получать все выплаты и преференции, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в карточке проекта закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (№11483) на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация закона не потребует дополнительных финансовых расходов из государственного бюджета. Действие закона распространяется на военнослужащих, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора.