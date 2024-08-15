Швейцария ввела санкции против причастных к репрессиям в Беларуси
Федеральный совет Швейцарии в среду, ввел санкции против 27 граждан Беларуси, причастных к репрессиям против демократических активистов, а также пропагандистов и бизнесменов режима. Об этом говорится в опубликованном указе швейцарского правительства, сообщает Европейская правда.
Санкции Швейцарии касаются в основном работников и руководителей колоний, где содержались белорусские активисты и участники протестов, судьи, которые принимали решения по ним, а также топ-чиновник МВД Беларуси Андрей Ананенко и два его заместителя.
Среди пропагандистов в списке упоминаются генеральный директор государственного агентства БЕЛТА Ирина Акулович, главред издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук и корреспондент телеканала ОНТ Алексей Кряквин.
Также Швейцария ввела санкции против приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена Виктора Шевцова, который недавно фигурировал в расследовании о производстве паспортов в Литве.
На подсанкционных лиц распространяются блокировка активов, запрет на оформление кредитов и крупных вкладов в Швейцарии, запреты на туристические поездки, авиаперелеты и другие меры.