Швейцария ввела санкции против причастных к репрессиям в Беларуси

Федеральный совет Швейцарии в среду, ввел санкции против 27 граждан Беларуси, причастных к репрессиям против демократических активистов, а также пропагандистов и бизнесменов режима.﻿ Об этом говорится в опубликованном указе швейцарского правительства, сообщает Европейская правда.

Санкции Швейцарии касаются в основном работников и руководителей колоний, где содержались белорусские активисты и участники протестов, судьи, которые принимали решения по ним, а также топ-чиновник МВД Беларуси Андрей Ананенко и два его заместителя.

Среди пропагандистов в списке упоминаются генеральный директор государственного агентства БЕЛТА Ирина Акулович, главред издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук и корреспондент телеканала ОНТ Алексей Кряквин.

Также Швейцария ввела санкции против приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена Виктора Шевцова, который недавно фигурировал в расследовании о производстве паспортов в Литве.

На подсанкционных лиц распространяются блокировка активов, запрет на оформление кредитов и крупных вкладов в Швейцарии, запреты на туристические поездки, авиаперелеты и другие меры.