Крушение самолета Ту-22М3 в Иркутской области: один из пилотов погиб

Вчера, 15 августа, в Иркутской области РФ разбился военный самолет Ту-22М3. Один из четырех пилотов погиб, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, работы на месте крушения самолета продолжались всю ночь.

"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика" , - написал Кобзев в своем Telegram.

Согласно его словам, у остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

Глава российского региона уточнил, что сейчас перед специалистами предстоит задача определить точную причину крушения.

"Вчера предварительной версией была техническая неисправность" , - добавил Кобзев.

Что произошло

В четверг, 15 августа, в Иркутской области РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3. Сообщалось, что самолет упал недалеко от въезда в село Михайловка. Перед падением авиационная техника начала гореть.

Позже стало известно, что трех пилотов упавшего самолета нашли, они были живи. Вскоре обнаружили и четвертого члена экипажа. У них были зафиксированы травмы и несколько переломов.

Вероятно, самолет взлетел с аэродрома "Бела" в соседнем Угольским районе. Российские Telegram-каналы уточняют, что бомбардировщик упал в поле, никто не пострадал, разрушений на земле не было.