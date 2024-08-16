Легион "Свобода России" обратился к военным РФ на фоне событий в Курской области

Добровольцы из легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, призывают российских военных сдаваться в плен с возможностью перехода на сторону ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти.

Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России — остается железная опция присоединиться к легиону".

Добровольны заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль.