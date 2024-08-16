Кабмин уточнил требования к повесткам, их проверке и отправке

Кабинет министров уточнил требования к повесткам, которые выдаются призывникам, военнообязанным и резервистам. Также определен механизм их проверки и отправки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Как отмечается, правительство уточнило требования к повесткам, сформированным с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, присвоение таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода. С его помощью можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Также определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе с помощью электронного кабинета военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кабмин определен статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы.

Правительство определено адреса отправки повестки резервистам или военнообязанным, которые уточнили свои персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации. Уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляемое вместе с повесткой.

Мобилизация в Украине

Напомним, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы. Таким образом, они будут действовать по меньшей мере до 9 ноября 2024 года.

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. По обновленному законодательству, военнообязанные украинцы должны были обновить свои персональные данные в ТЦК, ЦПАУ или онлайн. Для этого запустили электронный кабинет в мобильном приложении "Резерв+".

Также в Украине появились электронные военно-учетные документы в приложении "Резерв+". Отсканировав специальный QR-код, работники ТЦК могут получить необходимую информацию о военнообязанном.

Электронные документы обладают такой же юридической силой, как и бумажные.