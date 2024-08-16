Аграрии в зонах боевых действий смогут получать субсидию: Шмыгаль назвал условия

Украинские аграрии в зонах боевых действий смогут получать субсидию. Речь идет о дополнительной денежной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске программы поддержки аграриев - механизм предоставления специальных субсидий. Помощь будут получать аграрии, работающие в прифронтовых регионах.

Как объяснил премьер-министр, государство будет платить тысячу гривен на гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий. По 2 тысячи гривен на гектар будут получать аграрии, работающие на территории боевых действий.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают" , - добавил Шмыгаль.

Помощь для аграриев

Напомним, весной 2024 года в Украине ввели новые выплаты для украинских фермеров и аграриев из зоны, где идут активные боевые действия.

В мае правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов был отложен до 31 декабря 2025 года.