В оккупированном Донецке горит ТЦ: в сети сообщают о "прилетах"

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 16 августа, прогремели взрывы. Известно, что в торговом центре "Галактика" вспыхнул мощный пожар, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети сообщают, что якобы в Донецке были "прилеты". В городе были слышны звуки взрывов.

Местные жители в социальных сетях публикуют кадры мощного пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Галактика" в Петровском районе Донецка. На видео и фото можно увидеть, что над городом поднимается черный дым. Он виден из разных районов оккупированного Донецка.

В сети отмечают, что российские оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из жилого микрорайона, в котором находится ТЦ "Галактика".

Также добавим, что ТЦ "Галактика" - это бывшие магазины сети "Эпицентр", захваченные захватчиками с начала оккупации части Донбасса. Торговый центр, вспыхнувший в Донецке 16 августа, находится на трассе из Курахово в Донецк.

В Донецке часто раздаются взрывы

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Донецк и часть области находятся под российской оккупацией с 2014 года.

Кроме того, в регионе идут активные боевые действия, в частности, оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении. Там происходит больше всего боевых столкновений.

В самом городе Донецк все чаще раздаются взрывы. Так, например, 31 июля в Донецке сообщали о "прилетах". В сети писали, что якобы был сбит вертолет оккупантов.