Большинство освобожденных из плена бойцов возвращаются в армию - Клименко

Около 72% освобожденных из плена украинских бойцов продолжают службу в рядах Сил обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в Telegram-канале.

"72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь — медицинская и психологическая реабилитация должна работать на них" , — заявил Игорь Клименко.

По его словам, по состоянию на сегодня 1917 военнослужащих и сотрудников МВД находятся в плену. Освободили 699 человек.

Как сообщалось, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время военной операции украинских военных в Курской области России в плен взяли "сотни" российских военных.