Банки США блокируют счета россиянам за попытки платежей из РФ

Американские банки стали блокировать счета россиян при попытке воспользоваться их услугами с территории России, в частности, невозможно осуществить перевод или платеж.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам юристов, количество таких случаев резко возросло примерно с конца прошлого года.

В частности, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на предоставление юридических и финансовых услуг лицам, находящимся в России.

По мнению экспертов, это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии "лица в России", то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения. Никто из клиентов решение банков не оспаривал.Блокировка счетов по IP-адресу - это проявление тенденции тяготения банков к чрезмерному соблюдению требований к санкциям (overcompliance), считает старший партнер Pen & Paper Антон Именнов.

"В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo" , - добавил он.

По его словам, OFAC действительно советует компаниям, которые предоставляют услуги по денежным переводам и обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентам, которые пытаются осуществить платежи с подсанкционной территории. Но эта рекомендация касается территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие территориальные санкции: Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, а также оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской облстей. Россия к таким территориям пока не входит.

Американские банки пока не имеют запрета на использование их мобильных приложений с территории России, но они могут отслеживать IP-адреса клиентов для установления их резидентства.