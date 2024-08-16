Журналисты узнали, кто может стоять за растратой средств в "Укрнафте"

Киевская городская прокуратура ведет расследование по растрате государственных средств в "Укргаздобыче", однако аналогичные спекуляции в "Укрнафте" остаются без должного внимания со стороны правоохранительных органов.﻿ Со ссылкой на соответствующее расследование, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Как отмечается, продвижением аналогичных схем в "Укрнафте" занимается та же команда управленцев из "Укргаздобычи".

"Коммерческий блок 'Укргаздобычи" при заключении договоров с недобросовестными подрядчиками возглавляли Сергей Федоренко и Татьяна Сидоренко. Эти лица, оставив за собой разветвленную систему коррупционных схем, теперь внедряют их в другом государственном предприятии - "Укрнафта", где занимают аналогичные руководящие должности" , - идется в материале.

Также стало известно, что "Укрнафта" начала заключать контракты с теми же подозрительными контрагентами на поставку железобетонных плит.

"Киевская прокуратура занимается лишь случаями растраты в "Укргаздобыче", в то время как аналогичные коррупционные схемы в "Укрнафте" игнорируются" , - отмечается в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрнафта" заключила договор со швейцарской компанией AGTG SA на закупку метилтретичного бутилового эфира (МТБЭ) с переплатой.

По данным журналистов, эта закупка, на сумму более 1 млрд гривен, не была отражена на сайте "Прозорро".