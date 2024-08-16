Параллельно с продвижением на Курщине ВСУ пытались прорваться на Белгородщину - WP

Украинские бойцы несколько дней назад прорывались в Белгородскую область параллельно с расширением наступления в Курской, однако столкнулись с сильным сопротивлением россиян. ﻿﻿Об этом пишет The Washington Post, который пообщался с бойцами, участвовавшими в штурме, сообщает Украинская правда.

Журналисты издания пообщались с тремя ранеными украинскими солдатами, в том числе командиром, которые пересекли границу с Россией на бронетранспортерах в селе Колотиловка.

По словам солдат, российские войска в Белгороде выглядели подготовленными к их прибытию, в отличие от быстрого продвижения украинских подразделений через Курск. Хотя некоторые из них отступили, местность была укреплена противотанковыми заграждениями типа "зубы дракона" и сильно заминирована. Почти сразу украинцы попали под интенсивный обстрел артиллерии, беспилотников и авиабомб.

По словам солдат, украинцы продвинулись вперед примерно на шесть миль (до 10 км - ред.), захватив покинутые позиции российских войск. Но бои оставались интенсивными.

"Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия" , - сказал Хакер.

По его словам, многие украинские военнослужащие были контужены или тяжело ранены, другие погибли, и их пришлось оставить.

Обстрелы оставались настолько интенсивными, что те, кто выжил, были вынуждены прятаться в российских окопах в течение нескольких дней, пока в четверг (15 августа - ред.) рано утром не прибыл бронетранспортер, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи. Некоторые из них были ранены более одного раза, пока ждали помощи.