Правительство ввело экспериментальные изменения по военному учету

На заседании Кабинета министров Украины приняли постановление о запуске экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Новое время.

Основные положения постановления:

1. Военный учет для призывников:

Мужчины в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за рубежом.

2. Проверка документов за границей:

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему Трембита.

3. Внесение в реестр:

Мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.

Это также касается тех, кто находится за рубежом и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.

4. Формирование перечня граждан:

В Украине сформируют перечень мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и которые должны стать на воинский учет.

Над проектом постановления совместно работали Министерство реинтеграции, Минобороны, ГМС, МВД и Генштаб ВСУ.