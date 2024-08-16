Благотворительный фонд "Охматдет" и больница не могут поделить 378 млн

Директор детской больницы Охматдет Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд Охматдет — здоровое детство не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после ракетного удара, сообщает Новое время.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу.

«Мы поддерживаем решение Минздрава провести новый тендер и, соответственно, отменяем результаты предыдущего. Также мы прекращаем деятельность консультативного совета при наблюдательном совете Фонда по вопросам текущего ремонта здания Охматдет» , — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что все средства, собранные на восстановление Охматдета после 8-го июля, остаются на счету фонда Охматдет — здоровое детство. В фонде добавили, что готовы оплатить «любую неотложную потребность больницы»: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что «за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности».

«Несмотря на это, на фонд оказывают давление. Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и требовании предоставить копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже сейчас» , — добавили там.

Жолнир заявил, что после ракетного удара, для быстрого информирования приобщившихся к сбору средств граждан и бизнесменов, реквизиты фонда были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в социальных сетях, а также в СМИ. При этом ко всем публикациям и письмам спонсоров, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда.

«Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя Охматдет, стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. В результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений в том, что эти средства будут использованы на восстановление Охматдета. Подобное даже невозможно было представить… До сегодняшнего дня» , — рассказывает ситуацию главврач.

Директор больницы также отметил, что коммуникация с указанным фондом начала ухудшаться после первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы.

«Мы почему-то перестали находить общий язык, на наши письма мы не получали перечисления, а сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО Благотворительный фонд Охматдет — здоровое детство, не планирует переводить средства на счет Охматдета. То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счете в БО Благотворительный фонд Охматдет — здоровое детство» , — утверждает главный врач заведения.

Жовнир требует от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета организации, на Казначейский счет Охматдет.