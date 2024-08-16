Кабмин поддержал законопроект о запрете использования российских программ

16 августа Кабинет Министров поддержал законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" относительно запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам". Со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи, сообщает ЮрЛига.

Документ предусматривает введение новых видов санкций, направленных на противодействие киберугрозам и защиту национальных интересов.

Законопроект предусматривает запрет распространения и использования юридическими лицами программных продуктов, которые:

созданы физическими или юридическими лицами из иностранных государств, к которым применены санкции;

созданы юрлицами, доля в уставном капитале которых находится в собственности таких государств;

созданы юрлицами, находящимися под контролем иностранных юридических или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

созданы с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, подпадающих под санкции;

разработаны лицами, подпадающими под санкции, независимо от страны их происхождения.

Законопроект также предусматривает запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это касается веб-сайтов, веб-страниц, электронных коммуникационных сетей и информационно-коммуникационных систем.