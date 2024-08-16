В Пентагоне сделали заявление о запрете на удары вглубь России
До сих пор Россия не ответила ни на одно так называемое пересечение "красных линий". Однако это не значит, что она не ответит в будущем. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Корреспондент.
Журналисты спросили, почему США до сих пор считают, что дальнобойные удары вглубь России приведут к эскалации, при том, что сейчас ни одно пересечение силами ВСУ "красных линий", которые устанавливала РФ, не привело к ответу. Заместитель представителя Пентагона отметила, что нет гарантий, что Россия не ответит в будущем.
"То, что Россия не ответила на что-либо, не означает, что она не может или не ответит в будущем", - пояснила Сингх.
В то же время представитель Пентагона подчеркнула, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, но и коалиция партнеров.
"Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффектными на поле боя - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет на дальних глубоких ударах внутри России. И, конечно, мы обеспокоены эскалацией", - подчеркнула Сингх.