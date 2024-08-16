Зеленский предложил Раде законопроект о запрете РПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Советом Церквей относительно законопроекта о запрете деятельности РПЦ. Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.
"Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", - заявил президент.