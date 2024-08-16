Зеленский предложил Раде законопроект о запрете РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Советом Церквей относительно законопроекта о запрете деятельности РПЦ.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного" , - заявил президент.