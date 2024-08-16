Из российской оккупации вернули еще восемь украинских детей

На подконтрольную Украине территорию вернули еще восьмерых детей, находившихся на временно оккупированных территориях и в России﻿. Об этом заявило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Деловая столица.

Среди спасенных детей – 16-летняя девушка из Ивано-Франковской области. В 2021 году она переехала к своему отцу в Россию. Однако он трагически погиб в ДТП.

"Несмотря на попытки властей РФ убедить девушку остаться и принять опеку российских граждан, она стремилась вернуться домой. К счастью, ее успешно привезли к матери" , – рассказали в министерстве.

Вчера глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из временно оккупированного левобережья Херсонщины удалось вернуть две украинские семьи, воспитывающие трех мальчиков. Самому старшему – 17 лет, самому младшему – всего 10.