Бойцы ССО показали видео из Курщины перед наступлением ВСУ

Спецназовцы ССО за некоторое время до начала наступления в Курской области проводили разведку и изучали территорию границы с Россией.﻿ Со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

На опубликованном видео показано, как бойцы ССО исследуют определенные участки территорий и проводят разминирование. Один из бойцов отмечает, что территория значительно отличается от представленной на картах.

Они были вынуждены искать альтернативные пути для того, чтобы они не были разоблачены. Кроме этого, бойцы захватили в плен нескольких россиян.

Следует отметить, что ранее бойцы ССО уже публиковали еще одно видео по операции в Курской области. Там показано, как они уничтожили десять россиян за одну операцию.