Россияне нанесли удар по центру Сум: выбиты окна, горят автомобили

Глава Сумской МВА Дмитрий Дрозденко сообщил о прилете в районе проспекта Свободы в Сумах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Дрозденко в telegram, Сумская ОВА.

"Много поврежденных окон, немало горящих автомобилей".

Дрозденко отметил, что работают все соответствующие службы.

"Поиск пострадавших продолжается, пока один человек, которому оказана помощь.

Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий".

Россияне попали в автостоянку неподалеку от центра города.

В ОВА сообщили, что утром 17 августа враг совершил ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.

Напомним:

Утром 17 августа во время объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел мощный взрыв.