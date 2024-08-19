Австрия начнет выдавать украинцам новое разрешение на пребывание: условия
Украинские беженцы в Австрии могут получить новое разрешение на временное проживание с правом на работу и возможностью продления. Оформить такой документ можно с 1 октября 2024 года, сообщает РБК-Украина.
Сайт рассказывает, какие условия получения карты "RWR+" для украинских беженцев и какие ее преимущества.
Что даст украинцам новое вид на жительство
Временная защита для украинцев в Австрии продлена до марта 2025 года. Люди с этим статусом имеют ID-карту для переселенцев (так называемую "синюю карту").
С 1 октября 2024 года украинцы, получившие временную защиту в Австрии, смогут оформить "Красно-бело-красную карту плюс" ("RWR+"). Это разрешение на временное проживание с возможностью продления. С ней владелец может оставаться и работать в Австрии. Дополнительное разрешение на трудоустройство не потребуется.
Это разрешение на проживание действительно в течение ограниченного периода (обычно год), но его можно продлить.
Сейчас на официальных страницах органов власти в Австрии начинается многоязычная кампания по разъяснению касательно перехода на карту "RWR+". Онлайн-запись на прием будет активирована со 2 сентября 2024 года.
Как поясняют в австрийском МВД, "красно-бело-красная карта плюс" предусматривает:
- право работать в Австрии;
- обычно выдается на год, затем можно продлить на три года, а через 5 лет с этой картой можно будет получить разрешение на постоянное проживание в ЕС. С "синей картой" это будет невозможно;
- есть возможность воссоединения семьи;
- право оставаться в Австрии после окончания временной защиты;
- невозможно будет получить социальную помощь.
Если человеку выдадут "красно-бело-красную карту плюс", он одновременно сохранит и право на проживание как перемещенное лицо ("синяя карта"). Если право на проживание беженцев будет продлено после 3 апреля 2025 года, украинцы получат продленную "синюю карту".
Какие условия перехода на карту "RWR+"
Для того, чтобы податься на получение карты "RWR+", нужно отвечать следующим требованиям:
- иметь право на проживание для перемещенных лиц ("синяя карта");
- иметь действительный проездной документ (паспорт);
- работать по полному страхованию не менее 12 месяцев за последние 24 месяца;
- владеть немецким языком на уровне A1 (CEFR). Подтвердить можно только дипломами от: Австрийского интеграционного фонда (ÖIF), Австрийского языкового диплома из немецкого языка (ÖSD), Goethe Institute, Telc GmbH;
- иметь достаточный доход – от 1218 евро в месяц на одного человека или 1921 евро в месяц для пары.
Чтобы украинцы могли узнать, отвечают ли они требованиям, разработан отдельный онлайн-помощник, который также доступен на английском и русском языках.
Ранее исследователи из Австрийской академии наук пришли к выводу, что украинские беженцы в Австрии – высокообразованные люди, часть из которых приехали остаться.
При подготовке материала использованы следующие источники: официальный сайт Вены, сайт Федерального министерства внутренних дел Австрии, ots.at.