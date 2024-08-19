Россияне ночью атаковали дронами Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях
Армия РФ в ночь на 19 августа атаковала ударными дронами Киевскую область, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Враг в очередной раз пытался атаковать ночью ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", — рассказал он.
Попадания в жилье или критическую инфраструктуру не допущено, говорит глава ОВА. Пострадавших нет.
"Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов", — отметил Кравченко.
Как сообщалось, ночью ПВО сбила 11 "шахедов" в 8 областях.