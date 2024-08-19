Россияне ночью атаковали дронами Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Армия РФ в ночь на 19 августа атаковала ударными дронами Киевскую область, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Враг в очередной раз пытался атаковать ночью ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели" , — рассказал он.

Попадания в жилье или критическую инфраструктуру не допущено, говорит глава ОВА. Пострадавших нет.

"Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов" , — отметил Кравченко.

Как сообщалось, ночью ПВО сбила 11 "шахедов" в 8 областях.