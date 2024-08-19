В Херсонской ОВА оценили готовность области к отопительному сезону

В Херсонской области готовятся к отопительному сезону. В котельных устанавливают когенерационные установки, обеспечивающие электроэнергию и тепло даже в чрезвычайной ситуации, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По отопительному сезону, сейчас уровень готовности 53%" , - сказал он.

По его словам, только в Херсоне есть централизованное теплоснабжение, сейчас продолжают готовить к работе котельные, теплосети.

"В то же время мы устанавливаем в котельных когенерационные установки. Сейчас есть восемь единиц такого оборудования, продолжается процесс их подключения. Мы успеем, мы это способны обеспечить, даже если у нас света не будет, эти установки дают электроэнергию на внутренние потребности котельной. Мы и электроэнергией и теплом будем обеспечены даже в чрезвычайной ситуации" , - сказал он.

Как отметил Прокудин, по отопительному сезону идет сотрудничество с международными партнерами.

"У нас 77 тысяч человек нуждаются в отопительных материалах. В прошлом году мы все отработали, были обеспечены все категории населения в Херсонской области. В этом году мы начали этот процесс с начала лета, на 30% люди уже обеспечены. Я думаю, мы вытащим этот отопительный сезон" , - добавил глава Херсонской ОВА.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Херсонской области продолжается активная подготовка к отопительному сезону. По его словам, "Херсонтеплоэнерго" имеет уже семь когенерационных установок, полученных в рамках сотрудничества Украины с USAID.

При этом в регионе обеспечивают автономность медучреждений. Среди девяти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в восьми, резервные скважины в пяти, резервное электроснабжение во всех девяти.