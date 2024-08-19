Ермак: Церковь в Украине будет лишена московского влияния

Церковь в Украине в ближайшее время будет лишена московского влияния. Россия сегодня страна, которая разрушает храмы в Украине, для них не существует веры, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Еще с советских времен церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия", - заявил Ермак.

Он также добавил, что в Украине сегодня находятся те, кто готов защищать влияние московской церкви, угрожать им в соцсетях и тому подобное.