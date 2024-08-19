Зеленский: Россияне используют ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю

Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на Запорожской АЭС, но одновременно использует ее в военных целях, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Уже более двух лет российский оккупант контролирует крупнейшую в Европе атомную станцию — Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира. Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим громадам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности" , — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Президент отметил, что в течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов.

"И так будет и дальше, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС" , — добавил Зеленский.

Как сообщалось, представители МАГАТЭ не смогли попасть внутрь градирни на ЗАЭС, где 11 августа произошел пожар — россияне препятствовали специалистам.