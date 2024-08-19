В Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе: произошла разгерметизация
В Башкортостане произошел взрыв на территории трубопровода нефтехимического завода в Стерлитамаке, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ASTRA.
По данным канала, три человека получили ранения в результате взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке Предварительно, двое пострадавших являются работниками предприятия, еще один — очевидец.
В изданиях утверждают, что на газопроводе в Стерлитамаке произошла разгерметизация, в тушении пожара задействованы 20 человек и шесть единиц техники.