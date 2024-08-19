В Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе: произошла разгерметизация

В Башкортостане произошел взрыв на территории трубопровода нефтехимического завода в Стерлитамаке, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ASTRA.

По данным канала, три человека получили ранения в результате взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке Предварительно, двое пострадавших являются работниками предприятия, еще один — очевидец.

В изданиях утверждают, что на газопроводе в Стерлитамаке произошла разгерметизация, в тушении пожара задействованы 20 человек и шесть единиц техники.