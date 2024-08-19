В РФ взлетели шесть бортов Ту-95МС: украинцев призывают не пренебрегать тревогами

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Воздушные силы ВСУ призывают не пренебрегать воздушными тревогами в случае их объявления, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ВС ВСУ в соцсетях.

"Отмечается активность 6-х бортов Ту-95МС с аэродрома „Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".