Бывший депутат Госдумы России, политолог Наталья Нарочницкая выступила за ковровые бомбардировки Курской области, в которую вошли Вооруженные силы Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом она заявила на ток-шоу в эфире пропагандистского "Первого канала".

При этом вторжение ВСУ в Курскую область она описывает словами "то, что случилось".

Женщина выступила за "возмездие" в отношении Сил Обороны Украины.

"Надо их окружить и уничтожить все ковровыми (бомбардировками — "ДС")…, — рассказала "эксперт".

Нарочницкая также "надеется", что именно к этому и "готовится" российская армия в свете эвакуации населения из этого региона.

"Мем "Бомбить Воронеж" превратился в жизнь — кремлёвский политолог Нарочницкая предлагает устроить ковровые бомбардировки по Курску" , — с иронией пишут в Сети.

Мем "Бомбить Воронеж" превратился в жизнь - кремлёвский политолог Нарочницкая предлагает устроить ковровые бомбардировки по Курску ???? pic.twitter.com/w7HF28GaVV — Aleksandrs Suhanovs (@sashasuhanov) August 18, 2024

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович после объявления об "окончании романа" с Украиной констатировал гуманное отношение ВСУ к жителям Курской области.