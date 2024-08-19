На российском ТВ выступили за ковровые бомбардировки Курска
Бывший депутат Госдумы России, политолог Наталья Нарочницкая выступила за ковровые бомбардировки Курской области, в которую вошли Вооруженные силы Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом она заявила на ток-шоу в эфире пропагандистского "Первого канала".
При этом вторжение ВСУ в Курскую область она описывает словами "то, что случилось".
Женщина выступила за "возмездие" в отношении Сил Обороны Украины.
"Надо их окружить и уничтожить все ковровыми (бомбардировками — "ДС")…, — рассказала "эксперт".
Нарочницкая также "надеется", что именно к этому и "готовится" российская армия в свете эвакуации населения из этого региона.
"Мем "Бомбить Воронеж" превратился в жизнь — кремлёвский политолог Нарочницкая предлагает устроить ковровые бомбардировки по Курску", — с иронией пишут в Сети.
Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович после объявления об "окончании романа" с Украиной констатировал гуманное отношение ВСУ к жителям Курской области.