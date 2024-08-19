Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай: FT назвало причину

Западные авиакомпании продолжают сокращать количество рейсов в Китай, ссылаясь на низкий спрос и значительные затраты на обход российского воздушного пространства. Среди других причин - рост геополитической напряженности между Пекином, США и их союзниками, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

Конкурентоспособность западных авиакомпаний по сравнению с китайскими авиаперевозчиками, все еще имеющими возможность летать через территорию России, продолжает снижаться.

В этом месяце British Airways объявила о прекращении полетов между Лондоном и Пекином, начиная с октября. Это решение было принято спустя всего несколько недель после того, как тоже британская Virgin Atlantic закрыла о своем единственном маршруте в Шанхай.

Австралийская авиакомпания Qantas также заявила о сокращении количества рейсов на маршруте Сидней-Шанхай из-за недостаточной заполненности самолетов.

По данным поставщика отраслевых данных OAG, количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай в летнем сезоне 2024 года снизилось более чем на 60% по сравнению с пиковым показателем 2018 года.

Запрет России на полеты рейсовых самолетов западных компаний над своим небом

В целом с 2020 года, когда в мире распространялась пандемия COVID-19, количество западных рейсов в Китай начало стремительно падать.

В 2022 году Россия запретила полеты американским и европейским авиакомпаниям над своей территорией, что привело к росту расходов на топливо. Теперь они составляют от 25% до 30% операционных расходов. Эта причина - одна из главных в объяснении факта уменьшения количества рейсов.

До пандемии и запрета РФ Китай имел один из крупнейших авиарынков в мире. Пока, несмотря на попытки восстановить спрос, он все равно намного ниже, чем был в 2019 году.

Эксперты среди причин также выделяют значительные изменения в отношениях Китая с США и Европой. Геополитическое обострение неизбежно повлияло на спрос и в результате уменьшения рейсов в Пекин.

Недавно Bloomberg сообщало о падении спроса на китайские электромобили на европейском рынке. В то же время литовское правительство анонсировало полноценный отказ с 2025 года от китайской техники во всех государственных органах и институтах.

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