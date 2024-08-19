В WhatsApp появится функция автоматической блокировки сообщения от неизвестных аккаунтов

Компания Meta добавит в WhatsApp функцию, которая позволит автоматически блокировать сообщения от неизвестных аккаунтов. Об этом сообщили специалисты WaBetaInfo, изучившие новую бета-версию приложения для Android с номером 2.24.17.21, сообщает Mezha Media.

Пользователи получат возможность устанавливать предел на количество сообщений от неизвестных контактов. После превышения лимита мессенджер автоматически будет блокировать все последующие сообщения от этих аккаунтов.

Нововведение повысит производительность устройства, уменьшая поток спама и нежелательных сообщений, которые могут перегружать приложение.

Когда такая возможность появится у всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.