Путин заявил, что Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"
Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины. Со ссылкой на Azertag, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - сказал он во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.
"Историческая причастность России к ситуации на Южном Кавказе, да и в течение последних нескольких лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны", - добавил Путин.