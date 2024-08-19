Путин заявил, что Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"

Российский диктатор Владимир Путин признал кризис в войне против Украины.﻿ Со ссылкой на Azertag, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении" , - сказал он во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Далее диктатор продолжил комментировать ситуацию на Южном Кавказе.