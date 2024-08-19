Акции оборонных компаний Германии падают из-за путаницы с помощью Украине

Спор в правительстве Германии по поводу дальнейшей помощи Украине привел к значительному падению цен на акции немецких производителей оружия в начале недели. Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда.

Акции немецкого оружейного производителя Rheinmetall, выросшие за последние две недели на 28%, на открытии рынка в понедельник, 19 августа, упали на пять процентов, хотя к полудню потери сократились до чуть менее 3%.

А акции баварских производителей оружия Renk и Hensoldt после резкого падения утром по состоянию на полдень зафиксировали падение примерно в 4%.

Падение происходит на фоне дискуссий в оборонной промышленности Германии о том, что немецкое правительство может пока не выделить дополнительные средства на военную поддержку Украины.

В эти выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины.

В украинском МИД заявили, что эти сообщения некорректны и манипулятивны, а правительство ФРГ объяснило, что сокращение не касается политических или экономических соображений.

Между тем, немецкие политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.