Путин не в состоянии быстро ответить на опреацию ВСУ в Курской области - WP

Российский диктатор Владимир Путин в кризисных ситуациях часто реагирует очень медленно.﻿ Об этом пишет международный корреспондент газеты The Washington Post Робин Диксон, сообщает Цензор.НЕТ.

"Медленный, незаметный военный ответ Москвы на неожиданную оккупацию Украиной части западной Курской области является последним примером того, что глава Кремля не смог ответить быстрыми, решительными действиями, чтобы соответствовать его воинственной риторике" , - говорится в сообщении.

По ее словам, операция на Курщине является четвертым серьезным ударом по власти Путина после его вторжения в Украину в феврале 2022 года и подчеркивает слабые стороны автократического режима.

В каждом случае, или после неудачи РФ в свержении украинского правительства в начале вторжения, или после бунта наемников ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина, или после теракта в "Крокус Сити Холл" - реакция Кремля была медленной.

Путин ждал 24 часа или больше, чтобы выступить с публичным комментарием.