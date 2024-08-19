Прокуратура заявила о хищении 6 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве

Прокуратура сообщила о подозрении руководителю субподрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, сообщает Экономическая правда.

Как установило следствие, генподрядчик строительства Подольского моста в 2020 году внес ложные данные об объемах и стоимости подводных работ, которые выполняло субподрядное предприятие.

Речь идет о работах по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с привлечением водолазной станции.

За эти работы субподрядной организации перечислили более 6 млн грн.

Как говорится в сообщении, согласно выводам судебной строительно-технической и экономической экспертизы, указанные работы фактически не проводились.

Обвинительный акт в отношении генподрядчика по указанным фактам уже направлен в суд.