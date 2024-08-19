В Украине снова изменили время действия графиков отключений

В Украине графики отключений света сегодня, 19 августа, начнут действовать с 18:00. Ранее их планировали задействовать с 17:30. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Сегодня, 19 августа, применение одной очереди отключений планируется с 18:00 до 21:30" , - сказано в сообщении компании.

Несколько часов назад в ДТЭК предупреждали, что графики отключений света будут действовать с 17:30 до 21:30.

Стоит заметить, что сегодня, 19 августа, графики отключений света для бытовых потребителей будут применять впервые за три недели.

Изначально их планировали задействовать с 17:00 до 21:00, но эти сроки сместили и сократили.