"Укрэнерго" завершает часть работ по антидроновой защите энергообъектов

"Укрэнерго" финализирует строительство первой очереди антидроновой защиты высоковольтного оборудования на 41 объекте компании.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что еще на 22 объектах компании строительство завершает Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры

По словам компании, защитные железобетонные конструкции выдерживают прямой удар "шахедов", которые являются наиболее опасными для объектов высоковольтной сети, и защищают оборудование от обломков ракет.

Защитные сооружения уже построены на большинстве подстанций. По расчетам, повреждения в результате дроновых ударов по объектам системы передачи электроэнергии без защитных сооружений были бы в 5-6 раз больше.

Финансирование проекта по строительству антидроновой защиты полностью обеспечили за счет международных финансовых организаций. В то же время "ни одной гривны" из бюджета Украины на строительство не тратили.