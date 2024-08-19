Правительство утвердило требования для получения паспортов за границей

Кабинет министров принял постановление, согласно которому военнообязанные украинцы, проживающие за рубежом, дипломатические органы будут проверять действительность военно-учетных документов при оформлении паспорта и загранпаспорта, сообщает Деловая столица.

Постановление обнародовано на сайте правительства.

Проверка действительности военно-учетного документа будет производиться с помощью информации из Единого государственного демографического реестра.

В случае, если военно-учетные документы недействительны, то военнообязанному украинцу откажут в оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Те мужчины, которые подали документы для оформления паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, смогут получить его только в случае предъявления военно-учетного документа.

Если военно-учетные документы не будут действительны, получить паспорт можно в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.