В оборонном комитете ВР рассказали об обстановке под Курском и Покровском

Российская Федерация готова пожертвовать Курской областью, и поэтому не перебрасывает свои войска с восточного направления фронта в Украине.﻿ Об этом в комментарии рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, россияне все еще имеют целью дожать Покровское направление, поэтому туда сейчас необходимо больше сил и средств. Он отметил, что Украина сейчас воюет в условиях ограниченного ресурса, и имеет 50% от потребностей, которые необходимы, чтобы сдерживать врага.

"Если у нас есть намерение продвигаться дальше, занимать оборону на каком-то рубеже и держать его, и для этого мы готовы поставлять ресурсы то я думаю, что россияне, даже при таких темпах, не будут брать резервы по основным направлениям... Я думаю, что противнику надо минимум месяц, чтобы собрать что-то более-менее достойное, что сможет хотя бы удерживать нас" , - считает Костенко.

Он отметил, что в военном деле есть много вещей, которые могут повлиять на ход операции.

"Курск полноценно не сыграл свою роль. Все будет зависеть от того, как мы будем продолжать там (в Курской области - ред.), какие последствия будут для России, как мы будем развивать ситуацию" , - сказал он.

По его мнению, продвижение ВСУ в Курской области заставить россиян уменьшить давление на Покровское направление и перебросить войска оттуда обратно в РФ.

"Это варианты. Мы не просто так здесь начали наступать. Основное было - это заставить врага маневрировать" , - сказал он.

Костенко рассказал, что в то время, когда под Покровском россиянам будут наноситься потери и ВСУ будут их сдерживать, в Курской области будут наноситься еще большие удары. В то же время Украина может найти резервы для того, чтобы открыть еще некоторые направления.