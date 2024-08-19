Республиканцы обнародовали отчет с "доказательствами" для импичмента Байдена

Контролируемые республиканцами три комитета Палаты представителей США в понедельник, 19 августа, опубликовали 291-страничный отчет с результатами своего расследования, которое должно было выявить доказательства для объявления импичмента президенту Джо Байдену. Со ссылкой на Politico, сообщает Европейская правда.

Отчет инкриминирует Байдену два правонарушения, которые, по мнению законодателей Республиканской партии, соответствуют критериям для импичмента: злоупотребление властью и препятствование правосудию.

"Предусмотренное Конституцией средство защиты от вопиющего злоупотребления президентом служебным положением является четким: импичмент Палатой представителей и устранение Сенатом" , – говорится в отчете.

Значительная часть отчета касается обвинения в злоупотреблении властью – прежде всего деловых сделок и денег, полученных сыном президента США Хантером Байденом и братом президента Джеймсом якобы при содействии Джо.

Например, республиканцы утверждают, что обнаружили 27 миллионов долларов, которые иностранные компании выплатили членам семьи Байденов и их партнерам. Они также приводят примеры того, как Хантер и Джеймс Байдены, по их мнению, использовали свою фамилию и связь с Джо Байденом для усиления собственного влияния.

Говоря о препятствовании правосудию, республиканцы сосредоточились как на собственном расследовании в отношении президента США, так и на многолетнем федеральном расследовании в отношении Хантера Байдена в отношении уклонения от уплаты налогов.

Среди прочего, упоминаются показания инсайдеров Службы доходов и сборов США, которые обвинили должностных лиц администрации Байдена в препятствовании расследованию в отношении его сына. Также обвиняют Министерство юстиции, которое якобы намеренно затягивало расследование, чтобы истекли сроки давности привлечения Байдена-младшего к ответственности.

Отчет означает формальное завершение расследования в отношении импичмента Байдена, санкционированного еще в декабре 2023 года. Теперь Палата представителей должна большинством голосов утвердить отчет, чтобы объявить президенту США импичмент.

В то же время, республиканцы не имеют голосов в нижней палате Конгресса, чтобы объявить импичмент Байдену. И отказ от такого голосования станет первым в истории США (за исключением Ричарда Никсона), когда расследование в отношении импичмента президента не завершилось одобрением отчета.