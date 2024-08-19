Власти Мирнограда призвали жителей немедленно эвакуироваться

Местные власти Мирнограда Покровского района Донецкой области призвали местных жителей не медлить с эвакуацией, учитывая ухудшение ситуации в городе из-за приближения российских войск, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, согласно решению Совета обороны Донецкой области, он принял решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков.

«Очень напряженная ситуация, и тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже ощущаем третий день даже артиллерийские обстрелы» , – сказал Третьяк.

По его словам, магазины и аптеки уже начали закрываться, а обстрелы в городе "уже есть и днем, когда люди на улицах". Также в Мирнограде действует усиленный комендантский час: с 15:00 до 11:00.

«Я призываю всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время выехать в более безопасные регионы Украины. Потому что это размышление «стоит – не стоит» только приводит к увеличению [количества] жертв» , – подчеркнул глава МВА.

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