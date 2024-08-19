На юге фиксируется снижение интенсивности боев – ВСУ

С начала суток не зафиксированы наступательные попытки российских военных, в то же время они сбросили 6 авиабомб в операционной зоне ОГВ "Таврия". Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.

"По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается. Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксированы наступательные попытки противника. У нас единственная активность в предыдущие два дня происходит только на Приднепровском направлении, то есть на левобережье Днепра, где наши подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки. Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью до отделения без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущено" , - сказал он.

В то же время Лиховой подчеркнул, что Россия применяет авиацию, в частности, наносит удары управляемыми авиабомбами.

"Да, за сегодняшний день их сбросило уже 6 в нашей операционной зоне" , - подчеркнул он.

Спикер добавил, что россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, также работает артиллерия.

В то же время, он подтвердил, что вчера Силы обороны поразили радиолокационную станцию "Каста-2Е2" в районе населенного пункта Зеленовка Запорожской области.